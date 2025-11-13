Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (12.11.2025) zwischen 14:30 Uhr und Mitternacht suchten noch unbekannte Täter zwei Wohnhäuser im Ditzinger Ortsteil Heimerdingen heim. Mutmaßlich dieselben Täter brachen sowohl im Iptinger Weg als auch in der Straße "Hohe Warte" jeweils über eine aufgehebelte Terassentüren in ein Wohnhaus ein und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Ob ihnen bei den beiden Einbrüchen Diebesgut in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt. Auch der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiosten Schwieberdingen hat bei beiden Taten die Ermittlungen übernommen und sucht hierzu Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

