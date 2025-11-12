Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sonderkommission "Frost" - weitere Ermittlungsmaßnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt am 12. Mai 2025 in Tamm

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bereits am 1. Oktober 2025 zwei Tatverdächtige in den Niederlanden wegen des Verdachts des versuchten Mordes im Zusammenhang mit den Schüssen am 12. Mai 2025 in Tamm festgenommen wurden (siehe Pressemitteilung vom 13. Oktober 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6136370), führte die Sonderkommission "Frost" am 12. November 2025 weitere Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf diese Tat durch.

Bei vier Tatverdächtigen wurden in diesem Zusammenhang am Mittwochmorgen (12. November 2025) von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Beschuldigten stehen im Verdacht die Tat vom 12. Mai 2025 beauftragt bzw. unterstützt zu haben, weshalb der Verdacht der Anstiftung bzw. Beihilfe zum versuchten Mord besteht. Zum derzeitigen Zeitpunkt können aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Anhaltspunkte für konkrete Verbindungen zwischen den Tatverdächtigen des versuchten Mordes in Tamm und der Schussabgabe vom 26. April 2025 in der Ludwigsburger Oststadt liegen derzeit nicht vor. Ob solche bestehen, wird aber weiterhin im Rahmen der Sonderkommission "Frost" ermittelt.

