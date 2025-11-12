PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geschädigter nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, nachdem seine riskante Fahrweise am Montag (10.11.2025) gegen 15.25 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen aufgefallen war. Im Kurvenbereich der Panzerstraße hatte der 43-jährige Mercedes-Lenker überholt und hierbei eine entgegenkommende Person gefährdet. Anschließend sollte der 43-jährige Mercedes-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser setzte seine Fahrt jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort, so dass es der Streifenwagenbesatzung zunächst nicht möglich war, aufzuschließen. Erst als der Mercedes-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs bremsen musste, konnte er durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Böblingen sucht in diesem Zusammenhang die Person, die durch das Überholmanöver des Mercedes-Lenkers gefährdet wurden. Diese wird gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

