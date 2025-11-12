PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg, Markgröningen: Testkäufe im Rahmen des Jugendschutzes

Ludwigsburg (ots)

Verbesserungswürdig ist das Ergebnis einer Jugendschutzkontrolle in Markgröningen, die am Donnerstag (06.11.2025) von der Stadt Markgröningen in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Polizeipostens Markgröningen durchgeführt wurde. Die Kontrollen wurden durch eine 17-jährige Auszubildende als Testkäuferin unterstützt. Insgesamt wurden sieben Verkaufsstellen überprüft, darunter vier Supermärkte, eine Tankstelle, ein Drogeriemarkt und ein Kiosk. An insgesamt vier Verkaufsstellen konnte die 17-Jährige hochprozentigen Alkohol oder Tabakwaren erwerben, die eigentlich nur von Erwachsenen erworben werden dürfen.

Mit einer besseren Bilanz wurden am Dienstag (11.11.2025) vom Polizeirevier Ludwigsburg in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg Testkäufe durchgeführt. Die Testkäufe wurden durch zwei 17-jährige und eine 16-jährige Auszubildende durchgeführt. Hier wurden insgesamt 19 Verkaufsstellen überprüft, darunter Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Elektronikmärkte, sowie Tabakläden. Dabei verhielten sich die Mitarbeitenden der Verkaufsstellen in zehn Fällen vorbildlich. Sie kontrollierten die Ausweise der Jugendlichen und lehnten den Verkauf von Alkohol, Zigaretten und Vapes ab. In zwei Fällen überprüften die Mitarbeitenden die Ausweise der Jugendlichen, dennoch veräußerten sie die Ware. In sieben weiteren Fällen führten die Mitarbeitenden keinerlei Ausweiskontrollen durch und verkauften alkoholhaltige Pralinen, Alkohol, Zigaretten sowie Konsolenspiele, die erst ab 18 Jahren freigegeben waren.

Das Verkaufspersonal und auch die Geschäftsführungen müssen nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Eine Übersicht wichtiger Bestimmungen zum Jugendschutz finden Sie Online auf der Seite des Bundesministerums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/94070/308331c38b8d46d7150987f80d4306c8/jugendschutz-verstaendlich-erklaert-broschuere-data.pdf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

