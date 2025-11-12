Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Dienstag (11.11.2025) zwischen 07:45 Uhr und 07:50 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

