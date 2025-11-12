PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte am Dienstag (11.11.2025) zwischen 07:45 Uhr und 07:50 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:55

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Über ein Badezimmerfenster, das sie aufbrachen, verschafften sich noch unbekannte Täter am Dienstag (11.11.2025) zwischen 14.00 Uhr und 18.35 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus im Wieselweg in Ludwigsburg. Nachdem die Einbrecher das Haus betreten hatten, durchsuchten sie diverse Möbelstücke. Ob sie hierbei auch Beute machten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wurde ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:45

    POL-LB: Sersheim: Linienbusse beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstag (06.11.2025) 17.30 Uhr und Dienstag (11.11.2025) 09.35 Uhr randalierten noch unbekannte Täter in zwei Linienbussen, die auf einem Abstellplatz in der Einsteinstraße in Sersheim standen. Die Busse waren abgemeldet und sollten weiterverkauft werden. Bislang unbekannte Täter brachen die Einstiegstüren auf und stahlen insgesamt zehn Nothämmer aus den Bussen. Außerdem beschädigten ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:43

    POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfall zwischen Fahrradfahrer und PKW-Lenker

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (11.11.2025) ereignete sich gegen 06.45Uhr in der Eglosheimer Straße in Pflugfelden ein Unfall zwischen einem 54 Jahre alten Pedelec-Fahrer und einem gleichaltrigen VW-Lenker. Der VW-Lenker befuhr die Eglosheimer Straße in Fahrtrichtung Schwieberdinger Straße. Auf Höhe einer Bäckerei wollte er nach links auf einen Parkplatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren