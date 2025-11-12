Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Linienbusse beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (06.11.2025) 17.30 Uhr und Dienstag (11.11.2025) 09.35 Uhr randalierten noch unbekannte Täter in zwei Linienbussen, die auf einem Abstellplatz in der Einsteinstraße in Sersheim standen. Die Busse waren abgemeldet und sollten weiterverkauft werden. Bislang unbekannte Täter brachen die Einstiegstüren auf und stahlen insgesamt zehn Nothämmer aus den Bussen. Außerdem beschädigten sie die Scheiben mehrere Klappfenster. Möglicherweise wurden hierzu auch die Hämmer verwendet. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sersheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell