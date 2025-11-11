PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (09.11.2025) 20:00 Uhr und Montag (10.11.2025) 09:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Erlenweg in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den hinteren Eingang einer Gaststätte und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Gasträume. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

