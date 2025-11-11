PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.11.2025), gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1138 (L 1138) auf Höhe der Zufahrt Monrepos ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Renault-Lenker befuhr die L 1138 aus Richtung Freiberg am Neckar kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Mutmaßlich blendete die tiefstehende Sonne den Renault-Lenker, weshalb er nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier touchierte der 25-Jährige einen entgegenkommenden Renault, der in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs war. Durch die Kollision geriet der entgegenkommende Renault ins Schleudern und überschlug sich im Anschluss. Die 61-jährige Renault-Lenkerin, sowie ihr 65-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge mussten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:29

    POL-LB: Ditzingen: Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro wurden zwischen Donnerstag (06.11.2025) und Montag (10.11.2025) von einer Baustelle in Ditzingen entwendet. Unbekannte brachen im Neubaugebiet "Golden Heights" am nordöstlichen Stadtrand von Ditzingen auf dem dortigen Baustellengelände einen Anhänger auf, entwendeten daraus die Werkzeuge und entkamen zunächst unerkannt. Mutmaßlich im ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:03

    POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Imbisswagen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Sonntag, 09.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 10.11.2025, 07:30 Uhr auf einen Imbisswagen am Kimryplatz in Kornwestheim abgesehen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und durchsuchten das Innere des Wagens, wobei sie einen Sachschaden von rund 100 Euro anrichteten. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand lediglich ein silberfarbener Mülleimer im ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:58

    POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Wohnhaus nach Brand an der Fassade evakuiert

    Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend (10.11.2025) entstand gegen 18:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Texasstraße in Kornwestheim. Von einem als Lagerraum genutzten Verschlag unter einem Balkon breiteten sich die Flammen über die Fassade bis in den dritten Stock des Gebäudes aus, wobei durch die Hitze noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren