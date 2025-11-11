Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.11.2025), gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1138 (L 1138) auf Höhe der Zufahrt Monrepos ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Renault-Lenker befuhr die L 1138 aus Richtung Freiberg am Neckar kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Mutmaßlich blendete die tiefstehende Sonne den Renault-Lenker, weshalb er nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier touchierte der 25-Jährige einen entgegenkommenden Renault, der in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs war. Durch die Kollision geriet der entgegenkommende Renault ins Schleudern und überschlug sich im Anschluss. Die 61-jährige Renault-Lenkerin, sowie ihr 65-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge mussten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell