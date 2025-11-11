PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Imbisswagen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Sonntag, 09.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 10.11.2025, 07:30 Uhr auf einen Imbisswagen am Kimryplatz in Kornwestheim abgesehen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und durchsuchten das Innere des Wagens, wobei sie einen Sachschaden von rund 100 Euro anrichteten. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand lediglich ein silberfarbener Mülleimer im Wert von wenigen Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 12:58

    POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Wohnhaus nach Brand an der Fassade evakuiert

    Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend (10.11.2025) entstand gegen 18:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Texasstraße in Kornwestheim. Von einem als Lagerraum genutzten Verschlag unter einem Balkon breiteten sich die Flammen über die Fassade bis in den dritten Stock des Gebäudes aus, wobei durch die Hitze noch ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:01

    POL-LB: Freudental und Sachsenheim: Einbrüche in Kindergärten

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (09.11.2025) 17.10 Uhr und Montag (10.11.2025) 07.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter Kindergärten in Freudental und in Sachsenheim-Hohenhaslach heim. In Freundental hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Innere des Kindergartens im Rosenweg eindringen zu können. Anschließend brachen sie eine weitere Tür und einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren