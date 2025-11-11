Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Imbisswagen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Sonntag, 09.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 10.11.2025, 07:30 Uhr auf einen Imbisswagen am Kimryplatz in Kornwestheim abgesehen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und durchsuchten das Innere des Wagens, wobei sie einen Sachschaden von rund 100 Euro anrichteten. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand lediglich ein silberfarbener Mülleimer im Wert von wenigen Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

