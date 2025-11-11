PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental und Sachsenheim: Einbrüche in Kindergärten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (09.11.2025) 17.10 Uhr und Montag (10.11.2025) 07.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter Kindergärten in Freudental und in Sachsenheim-Hohenhaslach heim. In Freundental hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um ins Innere des Kindergartens im Rosenweg eindringen zu können. Anschließend brachen sie eine weitere Tür und einen verschlossenen Schrank auf. Aus einer aufgefundenen Geldkassette stahlen die Unbekannten mehrere Hundert Euro bevor sie sich davon machten. Den Kindergarten in Klingenstraße in Hohenhaslach betraten die Einbrecher ebenfalls über ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Mutmaßlich hatten sie zunächst noch versucht die Terrassentür aufzubrechen, waren jedoch gescheitert. In einem Büro brachen die Täter einen Schrank und in einem Flur einen Putzschrank auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten in diesem Fall ohne Diebesgut aus dem Staub. Der Gesamtsachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist derzeit nicht auszuschließen. Zeugen wenden sich für Freudental an den Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, und für Hohenhaslach an den Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

