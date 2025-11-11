Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Schulgebäude beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Schulgebäude, die zwischen Freitag (07.11.2025) 22:30 Uhr und Montag (10.11.2025) 06:15 Uhr begangen wurde, sucht die Polizei noch Zeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten insgesamt fünf Fensterscheiben eines Schulgebäudes in der Friedhofstraße in Merklingen, indem sie mutmaßlich Steine gegen die Scheiben schlugen oder warfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07033 5277-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Weil der Stadt.

