Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen, Grafenau-Dätzingen, Leonberg-Höfingen, Bondorf: Mehrere Einbrüche im Landkreis Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Mittwoch (29.10.2025), 19:00 Uhr und Sonntag (09.11.2025), 19:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Hinterweiler Straße in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie Bargeld, Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Am Samstagabend (08.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in einem Wohngebiet, nordwestlich von Grafenau-Dätzingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich ein gekipptes Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeiposten Maichingen die Tel. 07031 20405-0 sowie die E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Täter in einem Wohngebiet zwischen der Pforzheimer Straße und der Straße "Am Schlossberg" in Leonberg-Höfingen, als sie am Samstag (08.11.2025) zwischen 16:10 Uhr und 18:45 Uhr in ein Wohnhaus eindrangen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, um ins Innere zu gelangen. Sie durchsuchten und verwüsteten das gesamte Wohnhaus und entwendeten Bargeld, zwei Spielekonsolen, sowie eine Handtasche. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

In einem Wohngebiet zwischen der Ergenzinger Straße und dem Finkenweg in Bondorf brachen noch unbekannte Täter am Sonntag (09.10.2025) zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters verschafften sich die Täter Zugang ins Innere. Aufgrund der Geräusche im Keller machte die Bewohnerin durch Rufen auf sich aufmerksam, was die Täter mutmaßlich aufschreckte. Ohne etwas zu entwenden, flüchteten die Unbekannten. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäufelden unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

