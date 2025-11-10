Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: 26-Jähriger lässt Pkw nach Unfall in Grünstreifen zurück

Ludwigsburg (ots)

Ein 26 Jahre alter VW-Lenker war den bisherigen Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntagmorgen (09.11.2025) auf der Kreisstraße 1651 von Nussdorf in Richtung Eberdingen unterwegs. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kam der junge Mann in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Gebüsch, ehe er sich um 180 Grad drehte und schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Anschließend ergriff der 26-jährige Fahrer die Flucht, während er das stark beschädigte Fahrzeug zurückließ. Einer Zeugin fiel der verunfallte VW gegen 7.45 Uhr auf und sie verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige erst gegen 17.00 Uhr an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der VW war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

