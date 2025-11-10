Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar, Besigheim und Ingersheim: zwei Einbrüche in Arztpraxen und eine Kanzlei

In zwei Arztpraxen und in eine Anwaltskanzlei brachen noch unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende in der Freiberger Gemeinde Beihingen, in Besigheim und in Großingersheim ein.

Zwischen Samstag (08.11.2025) 16:00 Uhr und Sonntag (09.11.2025) 16:30 Uhr hebelten noch unbekannte Täter ein Fenster einer Praxis in der Porschestraße in Beihingen auf. Aus den Praxisräumen entwendeten die Täter eine vorgefundene Geldkassette sowie eine Trinkgeldkasse. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mutmaßlich versuchten es dieselben Täter bereits eine Nacht zuvor, scheiterten hier aber noch und gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

Auch auf eine Praxis in der Steinbachstraße in Besigheim hatten es noch unbekannte Täter zwischen Freitag (07.11.2025) 12:10 Uhr und Samstag (08.11.2025) 16:00 Uhr abgesehen. Über ein aufgehebeltes Fenster im ersten Sock gelangten die Unbekannten in die Praxisräume und entwendeten aus einer Kasse einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

In Großingersheim in der Goethestraße hebelten noch unbekannte Täter zwischen Freitag (07.11.2025) 18:30 Uhr und Samstag (08.11.2025) 10:30 Uhr ein Fenster einer Anwaltskanzlei auf. Ob die Täter hierbei Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

