POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: 6.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (08.11.2025) zwischen 6.00 Uhr und 14.20 Uhr in Großsachsenheim. Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße einen dort geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

