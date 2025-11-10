PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: 6.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (08.11.2025) zwischen 6.00 Uhr und 14.20 Uhr in Großsachsenheim. Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Ludwigsburger Straße einen dort geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:12

    POL-LB: BAB A81 Ehningen: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen sowie Kreuz-Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Fahrer eines Audi befuhr die rechte der drei Fahrspuren und musste, auf Grund des sich stauenden Verkehrs, bis zum Stillstand ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 08:37

    POL-LB: Oberriexingen: Gebäudebrand einer Werkshalle

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Laserschneidemaschine geriet gegen 15:45 Uhr zunächst die Maschine selber in Brand. Im späteren Verlauf griff das Feuer auf weiteres Inventar und die Werkshalle über und konnte erst gegen 20:45 Uhr gelöscht werden. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schachschaden von ca. 1.600.000 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 19:20

    POL-LB: Korntal-Münchingen (OT Münchingen): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagnachmittag (07.11.2025) gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße im Ortsteil Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Kreuzungsbereich in alle Richtungen die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren