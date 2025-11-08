PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Gebäudebrand einer Werkshalle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Laserschneidemaschine geriet gegen 15:45 Uhr zunächst die Maschine selber in Brand. Im späteren Verlauf griff das Feuer auf weiteres Inventar und die Werkshalle über und konnte erst gegen 20:45 Uhr gelöscht werden. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schachschaden von ca. 1.600.000 Euro. Das Objekt wurde durch einen Statiker vor Ort überprüft und ist aufgrund von akuter Einsturzgefahr vorerst nicht zum Betreten freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 19:20

    POL-LB: Korntal-Münchingen (OT Münchingen): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagnachmittag (07.11.2025) gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße im Ortsteil Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Kreuzungsbereich in alle Richtungen die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 17:55

    POL-LB: Sindelfingen: Außenspiegel gestreift und weggefahren

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker geriet am Freitagmorgen (07.11.2025) kurz vor 08:30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen auf seiner Fahrspur zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel am Peugeot eines 40-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:44

    POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Jugendhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (06.11.2025), 21.00 Uhr und Freitag (07.11.2025), 8.50 Uhr in ein Jugendhaus in der Ramsbergstraße in Waldenbuch ein. Im Inneren hebelten sie einen Schrank auf, in dem sich Geldkassetten mit etwa zehn Euro Bargeld befanden, die sie entwendeten. Auch in ein verschlossenes Büro versuchten die Unbekannten einzudringen, dies misslang jedoch. Die Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren