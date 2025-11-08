Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Gebäudebrand einer Werkshalle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Laserschneidemaschine geriet gegen 15:45 Uhr zunächst die Maschine selber in Brand. Im späteren Verlauf griff das Feuer auf weiteres Inventar und die Werkshalle über und konnte erst gegen 20:45 Uhr gelöscht werden. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schachschaden von ca. 1.600.000 Euro. Das Objekt wurde durch einen Statiker vor Ort überprüft und ist aufgrund von akuter Einsturzgefahr vorerst nicht zum Betreten freigegeben.

