Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Außenspiegel gestreift und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker geriet am Freitagmorgen (07.11.2025) kurz vor 08:30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen auf seiner Fahrspur zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel am Peugeot eines 40-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Dabei soll er mit seinem größeren, möglicherweise schwarzen Pkw zunächst kurz auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle angehalten haben, dann jedoch wieder weggefahren sein. Der Sachschaden am Peugeot beträgt rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an Sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

