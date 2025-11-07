PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Brand in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und eine vermutlich leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Brandes am Freitagmorgen (07.11.2025) gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn. Gemäß den bisherigen Ermittlungen entstand in gewerblich genutzten Räumen im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand, nachdem brennende Kerzen eine Wanddekoration entzündet hatten. Der 52 Jahre alte Betreiber des Gewerbes löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, wobei er wohl eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Mehrfamilienhaus geräumt und die betroffenen Räume überprüft und belüftet. Darüber hinaus war kein weiterer Sachschaden festzustellen, so dass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

