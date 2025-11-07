Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Unfallflucht in der Zeppelinstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (06.11.2025) zwischen 08.00 Uhr und 9.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Zeppelinstraße in Hildrizhausen geparkten Peugeot. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell