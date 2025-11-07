Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Unfall mit Verletzten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 15.00 Uhr in der Tübinger Straße in Holzgerlingen ereignete.

Ein 28 Jahre alter Mercedes-Sprinter-Lenker fuhr auf der Tübinger Straße in Richtung Bundesstraße 464, während ein 25 Jahre alter Hyundai-Lenker von der Max-Eyth-Straße nach rechts in die Tübinger Straße abbog. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dabei zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der 28-Jährige schwere und der 25-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

