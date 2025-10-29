PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Schulwegüberwachung an Grundschulen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 27.10.2025 und 28.10.2025 erfolgte jeweilig eine Schulwegüberwachung vor der Pestalozzi-Grundschule respektive der Rheinschule in Bobenheim-Roxheim durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal gemeinsam mit dem Vollzugsdienst der Gemeinde Bobenheim-Roxheim. An den Örtlichkeiten wurden verkehrserzieherische Gespräche mit Schülern und der Elternschaft hinsichtlich der Sicherheit im Straßenverkehr geführt. Ein Fahrzeug wies Beleuchtungsmängel auf und drei Verkehrsteilnehmer hatten während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Den Betroffenen droht ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro. Die Lehrer- und Elternschaft äußerte eine positive Resonanz hinsichtlich der Schulwegüberwachung gegenüber den Kräften der Polizei und dem Vollzugsdienst Bobenheim-Roxheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

