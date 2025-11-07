Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Mühlwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Donnerstag (06.11.2025) zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr in der Mühlwiesenstraße Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht beobachtet haben. Während eines Abladevorgangs stand ein LKW im Bereich eines Gebäudes, in dem unter anderem ein Restaurant und ein Fitnessstudio untergebracht sind. Nachdem der Fahrer des LKW zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den LKW im vorderen Bereich touchiert hatte. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

