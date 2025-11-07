PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fußwege mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachten am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 7.00 und 22.00 Uhr mit einem schwarzen Permanentmarker an gleich mehreren Stellen in Leonberg Farbschmierereien an. Sowohl in der Bahnhofsunterführung, im Bereich der Fußgängerbrücke Schwabstraße sowie den Treppen in Richtung Scheffelstraße hinterließen die Unbekannten mehrere rechtsradikale Symbole, darunter Hakenkreuze.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 17:58

    POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag den 06.11.2025 kam es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich der Daimlerstraße zur Tübinger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 28-jährige Lenker eines Mercedes Sprinters befuhr die Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Richtung B 464. Zeitgleich bog ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundais ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:24

    POL-LB: Freudental: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (01.11.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Freudental ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses ein, das in einem Wohngebiet zwischen Pforzheimer Straße und Alleenstraße gelegen ist. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren