Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fußwege mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachten am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 7.00 und 22.00 Uhr mit einem schwarzen Permanentmarker an gleich mehreren Stellen in Leonberg Farbschmierereien an. Sowohl in der Bahnhofsunterführung, im Bereich der Fußgängerbrücke Schwabstraße sowie den Treppen in Richtung Scheffelstraße hinterließen die Unbekannten mehrere rechtsradikale Symbole, darunter Hakenkreuze.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell