Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025) wurde ein 53-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf einem Werksgelände in der Béla-Barényi-Straße in Sindelfingen tödlich verletzt. Der 53-Jährige lieferte mit seinem Lkw Beton auf einer Baustelle ab und wollte anschließend vom Werksgelände fahren. Dabei streifte er mit der Oberkante seines Betonmischers einen Betonträger, der dort in etwa dreieinhalb Metern Höhe von einem Rohbau aus über den Fahrweg ragte. Durch die Kollision wurde der etwa 25 Tonnen schwere Betonträger aus seiner Verankerung gerissen, stürzte auf das Fahrerhaus des Betonmischers und klemmte den Fahrer ein. Dabei wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der am Lkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt, die Höhe des Schadens am Rohbau ist derzeit noch nicht bekannt.

