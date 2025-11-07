PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025) wurde ein 53-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf einem Werksgelände in der Béla-Barényi-Straße in Sindelfingen tödlich verletzt. Der 53-Jährige lieferte mit seinem Lkw Beton auf einer Baustelle ab und wollte anschließend vom Werksgelände fahren. Dabei streifte er mit der Oberkante seines Betonmischers einen Betonträger, der dort in etwa dreieinhalb Metern Höhe von einem Rohbau aus über den Fahrweg ragte. Durch die Kollision wurde der etwa 25 Tonnen schwere Betonträger aus seiner Verankerung gerissen, stürzte auf das Fahrerhaus des Betonmischers und klemmte den Fahrer ein. Dabei wurde der 53-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der am Lkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt, die Höhe des Schadens am Rohbau ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 17:58

    POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag den 06.11.2025 kam es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich der Daimlerstraße zur Tübinger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 28-jährige Lenker eines Mercedes Sprinters befuhr die Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Richtung B 464. Zeitgleich bog ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundais ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:24

    POL-LB: Freudental: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (01.11.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Freudental ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses ein, das in einem Wohngebiet zwischen Pforzheimer Straße und Alleenstraße gelegen ist. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:20

    POL-LB: Böblingen: VW kippt bei Unfall um

    Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 7.20 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete. Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Tübinger Straße, als sie aus noch ungeklärten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren