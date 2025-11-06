PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW kippt bei Unfall um

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 7.20 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete.

Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Tübinger Straße, als sie aus noch ungeklärten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. Daraufhin kippte der VW auf die Seite und blieb mittig der Fahrbahn liegen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht der Kollision war der Fiat auf einen davor geparkten Dacia und dieser wiederrum auf einen BMW geschoben worden.

Sowohl der VW als auch der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:09

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche im Ludwigsburger Osten

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.40 Uhr im Ludwigsburger Osten ihr Unwesen. Die Unbekannten nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Haus in der Königsberger Straße einzubrechen. Dazu schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:09

    POL-LB: Sindelfingen: Erneuter Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr unberechtigt Zutritt in einen Außenbereich einer Schnellrestaurant-Filiale in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Hierzu stiegen sie mutmaßlich einen über zwei Meter hohen Außenzaun des Außenlagers. Aus dem Außenlager entwendeten sie rund ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:08

    POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen (05.11.2025) gegen 05:25 Uhr im Bereich der Landesstraße 1110 bei Möglingen. Ein 57-jähriger Motorradfahre befuhr die Landesstraße 1110 aus Richtung Stammheim kommend in Fahrtrichtung Möglingen. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls 57-jähriger Lenker eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren