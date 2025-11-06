Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW kippt bei Unfall um

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 7.20 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete.

Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Tübinger Straße, als sie aus noch ungeklärten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. Daraufhin kippte der VW auf die Seite und blieb mittig der Fahrbahn liegen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht der Kollision war der Fiat auf einen davor geparkten Dacia und dieser wiederrum auf einen BMW geschoben worden.

Sowohl der VW als auch der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

