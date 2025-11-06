Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen (05.11.2025) gegen 05:25 Uhr im Bereich der Landesstraße 1110 bei Möglingen. Ein 57-jähriger Motorradfahre befuhr die Landesstraße 1110 aus Richtung Stammheim kommend in Fahrtrichtung Möglingen. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls 57-jähriger Lenker eines Mazda die Stammheimer Straße aus Richtung Ortsmitte Möglingen kommend in Richtung Einmündung zur Landesstraße 1110. An der Einmündung bog der Mazda-Lenker nach links auf die Landesstraße 1110 ein. Hierbei übersah er mutmaßlich den heranfahrenden Zweiradlenker und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, durch die Kollision stürzte der Zweiradlenker auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Das Zweirad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße 1110 im Bereich der Unfallstelle temporär gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell