PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen (05.11.2025) gegen 05:25 Uhr im Bereich der Landesstraße 1110 bei Möglingen. Ein 57-jähriger Motorradfahre befuhr die Landesstraße 1110 aus Richtung Stammheim kommend in Fahrtrichtung Möglingen. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls 57-jähriger Lenker eines Mazda die Stammheimer Straße aus Richtung Ortsmitte Möglingen kommend in Richtung Einmündung zur Landesstraße 1110. An der Einmündung bog der Mazda-Lenker nach links auf die Landesstraße 1110 ein. Hierbei übersah er mutmaßlich den heranfahrenden Zweiradlenker und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, durch die Kollision stürzte der Zweiradlenker auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Das Zweirad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße 1110 im Bereich der Unfallstelle temporär gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:06

    POL-LB: Gärtringen: Betrüger täuscht Notlage vor - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Mittwoch (05.11.2025) gegen 09:40 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker auf der Kreisstraße 1067 (K 1067) bei Gärtringen zu tun. Der 51-Jährige war auf der K 1067 von Aidlingen in Richtung Gärtringen unterwegs, als ein 24-jähriger Betrüger ihn durch kräftiges Winken zum Anhalten auf der Fahrbahn ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:05

    POL-LB: Renningen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (05.11.2025) gegen 12:20 Uhr traf eine 38 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Benzstraße in Renningen auf einen Betrüger, wie sie im Nachhinein feststellen musste. Der unbekannte Täter gab mit einem Klemmbrett in der Hand wortlos vor, für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen Spenden zu sammeln. In ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:48

    POL-LB: Renningen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 14.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Industriestraße in Renningen. Der Unbekannte touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der wiederrum durch die Wucht der Kollision auf einen davor geparkten Mercedes Sprinter geschoben wurde. Anschließend machte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren