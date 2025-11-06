PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Erneuter Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr unberechtigt Zutritt in einen Außenbereich einer Schnellrestaurant-Filiale in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Hierzu stiegen sie mutmaßlich einen über zwei Meter hohen Außenzaun des Außenlagers. Aus dem Außenlager entwendeten sie rund 300 Liter altes Frittierfett. Der Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits am Donnerstag (23.10.2025) kam es gegen 02:00 Uhr bei einem Schnellrestaurant in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen zu einer ähnlichen Tat. Auch hier entwendeten noch unbekannte Täter aus dem Außenlager der Filiale rund 400 Liter altes Frittierfett, nachdem sie über einen Zaun auf das Gelände eingestiegen waren. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

