PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bliedersdorf: Trunkenheitsfahrt und illegaler Aufenthalt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei nach Bliedersdorf-Postmoor alarmiert. Mehrere Zeugen hatten einen Ford Transit gemeldet, der durch eine merkwürdige Fahrweise aufgefallen war und bereits andere Kraftfahrzeuge durch Schlangenlinien in den Gegenverkehr gefährdet hatte. In Postmoor hielt der Ford schließlich an. Ein Zeuge trat an das Fahrzeug heran und stellte fest, dass der einzige Insasse und Fahrer nur lallte. Der Zeuge nahm den Schlüssel aus dem Zündschloss und verhinderte damit die Weiterfahrt.

Nach Eintreffen der Polizei saß der Verdächtige nicht mehr im Ford, wurde von Zeugen jedoch eindeutig identifiziert. Der Mann taumelte und hatte Probleme sich auf den Beinen zu halten. Der Mann wurde in russischer Sprache als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Er wollte zunächst keine Personalien angeben und nannte eine Adresse in Harsefeld, an welcher er nicht gemeldet ist. Die Polizeibeamten recherchierten in den polizeilichen Datenbanken und konnten den Mann schließlich als 50-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifizieren. Der Mann wurde ins EKB gebracht. Dort sperrte er sich gegen eine Blutentnahme, sodass diese erst genommen werden konnte, nachdem die Beamten ihn festgehalten hatten. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses übersetzte die Anweisungen der Beamten ins Russische. Der 50-Jährige hält sich unerlaubt in Deutschland auf. Um der zuständigen Behörde die Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme zu ermöglichen, wurde er nach der Blutentnahme festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:30

    POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Doppelhaushälfte

    Stade (ots) - Zwischen Samstag 17:15 Uhr und Sonntag 01 Uhr wurde in der Bahnstraße, auf dem Abschnitt zwischen Viktoria-Luise-Straße und Sigebandstraße, die Terrassentür einer Doppelhaushälfte gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Einem Zeugen, der sich am Sonntagmorgen bei der Polizei meldete, waren am ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:30

    POL-STD: Buxtehude-Ketzendorf: Einbruch in Wohnhaus

    Stade (ots) - Ein freistehendes Wohnhaus in Ketzendorf, unweit der Einmündung Im Kamp, wurde am Freitag zwischen 17:45 Uhr und 19:55 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Auf der rückwärtigen Gebäudeseite wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten im Inneren wurden offenbar nach Diebesgut durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde letztlich Bargeld entwendet. Das Verlassen des Gebäudes erfolgte wahrscheinlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren