Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bliedersdorf: Trunkenheitsfahrt und illegaler Aufenthalt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei nach Bliedersdorf-Postmoor alarmiert. Mehrere Zeugen hatten einen Ford Transit gemeldet, der durch eine merkwürdige Fahrweise aufgefallen war und bereits andere Kraftfahrzeuge durch Schlangenlinien in den Gegenverkehr gefährdet hatte. In Postmoor hielt der Ford schließlich an. Ein Zeuge trat an das Fahrzeug heran und stellte fest, dass der einzige Insasse und Fahrer nur lallte. Der Zeuge nahm den Schlüssel aus dem Zündschloss und verhinderte damit die Weiterfahrt.

Nach Eintreffen der Polizei saß der Verdächtige nicht mehr im Ford, wurde von Zeugen jedoch eindeutig identifiziert. Der Mann taumelte und hatte Probleme sich auf den Beinen zu halten. Der Mann wurde in russischer Sprache als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Er wollte zunächst keine Personalien angeben und nannte eine Adresse in Harsefeld, an welcher er nicht gemeldet ist. Die Polizeibeamten recherchierten in den polizeilichen Datenbanken und konnten den Mann schließlich als 50-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifizieren. Der Mann wurde ins EKB gebracht. Dort sperrte er sich gegen eine Blutentnahme, sodass diese erst genommen werden konnte, nachdem die Beamten ihn festgehalten hatten. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses übersetzte die Anweisungen der Beamten ins Russische. Der 50-Jährige hält sich unerlaubt in Deutschland auf. Um der zuständigen Behörde die Prüfung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme zu ermöglichen, wurde er nach der Blutentnahme festgenommen.

