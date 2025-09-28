Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Doppelhaushälfte

Stade (ots)

Zwischen Samstag 17:15 Uhr und Sonntag 01 Uhr wurde in der Bahnstraße, auf dem Abschnitt zwischen Viktoria-Luise-Straße und Sigebandstraße, die Terrassentür einer Doppelhaushälfte gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Einem Zeugen, der sich am Sonntagmorgen bei der Polizei meldete, waren am Samstag gegen 23:55 Uhr unweit des Tatorts drei Männer zwischen 20 und 30 Jahren aufgefallen. Diese seien schließlich in Richtung Ernst-August-Straße gelaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat und dem Zeugenhinweis aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt das Kommissariat in Buxtehude unter 04161/6470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell