Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Erneut Einbruch in Tankstelle - Diebe stahlen Zigaretten

Stade (ots)

Am Sonntag um 02:22 Uhr wurde ein Einbruch in eine Tankstelle im Bereich Harburger Straße / Ostmoorweg gemeldet. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zum Tatort und stellten einen Echtalarm fest. Die Eingangstür zum Verkaufsraum war mit roher Gewalt so weit zerstört worden, dass Personen hineingelangen konnten. Die Auslösung einer Vernebelungsanlage rief zudem die Feuerwehr Buxtehude auf den Plan. Diese konnte jedoch schnell wieder abrücken, da ein Brand ausgeschlossen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge waren drei Männer an dem Einbruch beteiligt. Ihre Zielrichtung waren Zigaretten, zu deren Abtransport extra Taschen mitgeführt wurden. Nachdem die Vernebelungsanlage die Sicht im Verkaufsraum beeinträchtigt hatte, flüchteten die Täter in einem Auto. Erlangtes Diebesgut und insbesondere der Sachschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Spurensuche und -sicherung wurde von Beamten der Tatortgruppe aus Stade durchgeführt. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter 04161/6470 bei der Polizei in Buxtehude.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

  • 26.09.2025 – 12:21

    POL-STD: Nottensdorf: Glück im Unglück - Pedelec-Fahrer von Sattelzugmaschine erfasst

    Stade (ots) - Großes Glück hatte offenbar ein 64-jähriger Bliedersdorfer am Donnerstag im Kreisverkehr Schragenberg. Der Mann war zunächst mit seinem Pedelec aus Richtung Horneburg auf dem Fahrradweg entlang der B73 in Richtung Buxtehude gefahren. Mit einem Schlenker fuhr er in die Fahrradfurt ein, welche die K36 in Richtung der A26 quert. Dabei missachtete er die ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:50

    POL-STD: Stade: Häufung betrügerischer Anrufe

    Stade (ots) - Am Donnerstag riefen Betrüger vermehrt Menschen in Stade an. Etwa 25 Meldungen gingen bisher bei der Polizei ein. Die Betrüger versuchten mit zwei bekannten Maschen die Angerufenen um Geld und Wertgegenstände zu bringen. Es gab sog. Schockanrufe, bei denen ein Angehöriger einen schweren oder tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Die Betrüger gaben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:30

    POL-STD: Oldendorf: Einbruch in Versicherungsbüro

    Stade (ots) - Ein Versicherungsbüro an der Feldstraße, unweit des Zeisigwegs, wurde zwischen Mittwoch 21:30 Uhr und Donnerstag 07:20 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich mit brachialer Gewalt über eine Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Diese wurden nicht ziellos durchwühlt, der Einbruch galt offenbar einem kleinen Bargeldbestand sowie einer Spendendose der Kinderkrebshilfe. Der ...

    mehr
