Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Erneut Einbruch in Tankstelle - Diebe stahlen Zigaretten

Stade (ots)

Am Sonntag um 02:22 Uhr wurde ein Einbruch in eine Tankstelle im Bereich Harburger Straße / Ostmoorweg gemeldet. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zum Tatort und stellten einen Echtalarm fest. Die Eingangstür zum Verkaufsraum war mit roher Gewalt so weit zerstört worden, dass Personen hineingelangen konnten. Die Auslösung einer Vernebelungsanlage rief zudem die Feuerwehr Buxtehude auf den Plan. Diese konnte jedoch schnell wieder abrücken, da ein Brand ausgeschlossen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge waren drei Männer an dem Einbruch beteiligt. Ihre Zielrichtung waren Zigaretten, zu deren Abtransport extra Taschen mitgeführt wurden. Nachdem die Vernebelungsanlage die Sicht im Verkaufsraum beeinträchtigt hatte, flüchteten die Täter in einem Auto. Erlangtes Diebesgut und insbesondere der Sachschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Spurensuche und -sicherung wurde von Beamten der Tatortgruppe aus Stade durchgeführt. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter 04161/6470 bei der Polizei in Buxtehude.

