Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Oldendorf: Einbruch in Versicherungsbüro

Stade (ots)

Ein Versicherungsbüro an der Feldstraße, unweit des Zeisigwegs, wurde zwischen Mittwoch 21:30 Uhr und Donnerstag 07:20 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich mit brachialer Gewalt über eine Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Diese wurden nicht ziellos durchwühlt, der Einbruch galt offenbar einem kleinen Bargeldbestand sowie einer Spendendose der Kinderkrebshilfe. Der entstandene Sachschaden übersteigt das erbeutete Bargeld um ein Vielfaches, er wird auf mindestens 2.500 EUR geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Himmelpforten unter 04144/606080.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

