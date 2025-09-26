PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Häufung betrügerischer Anrufe

Stade (ots)

Am Donnerstag riefen Betrüger vermehrt Menschen in Stade an. Etwa 25 Meldungen gingen bisher bei der Polizei ein. Die Betrüger versuchten mit zwei bekannten Maschen die Angerufenen um Geld und Wertgegenstände zu bringen.

Es gab sog. Schockanrufe, bei denen ein Angehöriger einen schweren oder tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Die Betrüger gaben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und forderten die Zahlung einer Kaution, um den Angehörigen vor einer Haftstrafe zu bewahren.

Zudem meldeten sich falsche Polizeibeamte, die von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichteten. Dabei sei ein Einbrecher gefasst worden, weitere Täter seien jedoch geflüchtet. Man habe einen Zettel mit Adressen gefunden und befürchte nun einen Einbruch bei den Angerufenen. Um Bargeld, Schmuck und sonstige Wertsachen vor den Tätern zu schützen, wurde die Abholung durch die Polizei angeboten.

Den Ermittlern in Stade sind bisher keine Fälle bekannt geworden, bei denen die Täter Erfolg hatten. Die meisten Angerufenen erkannten die betrügerischen Absichten sofort und reagierten richtig, sie legten einfach auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

  • 25.09.2025 – 16:30

    POL-STD: Oldendorf: Einbruch in Versicherungsbüro

    Stade (ots) - Ein Versicherungsbüro an der Feldstraße, unweit des Zeisigwegs, wurde zwischen Mittwoch 21:30 Uhr und Donnerstag 07:20 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich mit brachialer Gewalt über eine Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Diese wurden nicht ziellos durchwühlt, der Einbruch galt offenbar einem kleinen Bargeldbestand sowie einer Spendendose der Kinderkrebshilfe. Der ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:51

    POL-STD: Stade / Bremen / Osnabrück: Nachtragsmeldung - Festnahme eines Entwichenen

    Stade (ots) - Am Dienstagvormittag gelang es einem 35-jährigen Mann in Osnabrück aus einem psychiatrischen Krankenhaus zu entweichen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge verließ der Mann Osnabrück zeitnah in Richtung Bremen. Es liegt die Vermutung nahe, dass er mit einem Zug fuhr. Zivilfahndern der Bundespolizei Bremen fiel der Gesuchte am Donnerstagmorgen ...

    mehr
