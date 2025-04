Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0665 - Brand einer Gartenhütte

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (10.04.2025) kam es zum Brand einer Gartenhütte. Verletzt wurde niemand. Gegen 18.40 Uhr bemerkten Zeugen in der Steinerne Furt eine starke Rauchentwicklung und verständigten den Notruf. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine brennende Gartenhütte vor. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache und den Brandschäden übernommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an der Elektrik und einem Sachschaden von ca. 60.000 Euro ausgegangen.

