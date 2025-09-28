PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STD: Buxtehude-Ketzendorf: Einbruch in Wohnhaus

Stade (ots)

Ein freistehendes Wohnhaus in Ketzendorf, unweit der Einmündung Im Kamp, wurde am Freitag zwischen 17:45 Uhr und 19:55 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Auf der rückwärtigen Gebäudeseite wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten im Inneren wurden offenbar nach Diebesgut durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde letztlich Bargeld entwendet. Das Verlassen des Gebäudes erfolgte wahrscheinlich über die Haustür. Wer vor oder nach der Tat in Ketzendorf verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

