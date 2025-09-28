PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Burweg: Verkehrsunfallflucht mit abgemeldetem Pkw - 21-Jähriger im Verdacht

Stade (ots)

Am Samstag gegen 06:30 Uhr wurden die Polizei auf die Kreisstraße 66 zwischen Burweg-Bossel und Oldendorf gerufen. Die Beamten stellten einen Audi A3 fest, der offenbar verunfallt war. Der Pkw war so erheblich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das Fahrzeug war verlassen aber unverschlossen. Eine Überprüfung ergab, dass der Audi überhaupt nicht zugelassen ist. Die Beamten konnten ermitteln, wer mutmaßlich mit dem Auto gefahren war. So wurde ein 21-jähriger Mann in Oldendorf aufgesucht. Vor dessen Wohnanschrift fanden die Beamten den Autoschlüssel eines Audi und einen Klemmleistenbeutel mit Kokain. Nach Belehrung durch die Polizeibeamten erklärte der 21-Jährige, dass er am Abend in Burweg-Bossel auf einer Feier gewesen sei. Er sei mit dem abgemeldeten Audi gefahren und habe an diesem zuvor die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er habe dann Alkohol und vermutlich auch Drogen konsumiert, genau erinnere er sich nicht. Nach dem Unfall habe er die Kennzeichen vom Auto abgenommen und sei vom Unfallort weggegangen. Ein Atemalkoholtest ergab noch über 1,2 Promille. Dem Mann wurden aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogenkonsum im EKS mehrere Blutproben entnommen.

Den Mann erwarten nun Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wer Hinweise zu dem verunfallten roten Audi in der Nacht zu Samstag geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:30

    POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Doppelhaushälfte

    Stade (ots) - Zwischen Samstag 17:15 Uhr und Sonntag 01 Uhr wurde in der Bahnstraße, auf dem Abschnitt zwischen Viktoria-Luise-Straße und Sigebandstraße, die Terrassentür einer Doppelhaushälfte gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Einem Zeugen, der sich am Sonntagmorgen bei der Polizei meldete, waren am ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:30

    POL-STD: Buxtehude-Ketzendorf: Einbruch in Wohnhaus

    Stade (ots) - Ein freistehendes Wohnhaus in Ketzendorf, unweit der Einmündung Im Kamp, wurde am Freitag zwischen 17:45 Uhr und 19:55 Uhr zum Ziel eines Einbruchs. Auf der rückwärtigen Gebäudeseite wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Räumlichkeiten im Inneren wurden offenbar nach Diebesgut durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde letztlich Bargeld entwendet. Das Verlassen des Gebäudes erfolgte wahrscheinlich ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:23

    POL-STD: Buxtehude: Erneut Einbruch in Tankstelle - Diebe stahlen Zigaretten

    Stade (ots) - Am Sonntag um 02:22 Uhr wurde ein Einbruch in eine Tankstelle im Bereich Harburger Straße / Ostmoorweg gemeldet. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zum Tatort und stellten einen Echtalarm fest. Die Eingangstür zum Verkaufsraum war mit roher Gewalt so weit zerstört worden, dass Personen hineingelangen konnten. Die Auslösung einer Vernebelungsanlage rief ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren