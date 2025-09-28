Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Burweg: Verkehrsunfallflucht mit abgemeldetem Pkw - 21-Jähriger im Verdacht

Stade (ots)

Am Samstag gegen 06:30 Uhr wurden die Polizei auf die Kreisstraße 66 zwischen Burweg-Bossel und Oldendorf gerufen. Die Beamten stellten einen Audi A3 fest, der offenbar verunfallt war. Der Pkw war so erheblich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Das Fahrzeug war verlassen aber unverschlossen. Eine Überprüfung ergab, dass der Audi überhaupt nicht zugelassen ist. Die Beamten konnten ermitteln, wer mutmaßlich mit dem Auto gefahren war. So wurde ein 21-jähriger Mann in Oldendorf aufgesucht. Vor dessen Wohnanschrift fanden die Beamten den Autoschlüssel eines Audi und einen Klemmleistenbeutel mit Kokain. Nach Belehrung durch die Polizeibeamten erklärte der 21-Jährige, dass er am Abend in Burweg-Bossel auf einer Feier gewesen sei. Er sei mit dem abgemeldeten Audi gefahren und habe an diesem zuvor die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er habe dann Alkohol und vermutlich auch Drogen konsumiert, genau erinnere er sich nicht. Nach dem Unfall habe er die Kennzeichen vom Auto abgenommen und sei vom Unfallort weggegangen. Ein Atemalkoholtest ergab noch über 1,2 Promille. Dem Mann wurden aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogenkonsum im EKS mehrere Blutproben entnommen.

Den Mann erwarten nun Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wer Hinweise zu dem verunfallten roten Audi in der Nacht zu Samstag geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter 04141/1020.

