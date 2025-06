Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht Geschädigte nach versuchtem Handtaschenraub

Lingen (ots)

Am 24.Mai gegen 19:10 Uhr, kam es in der Lingener Fußgängerzone an der Straße Am Markt, in Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale zu einem versuchten Handtaschenraub. Ein bereits identifizierter männlicher Täter hatte zuvor mehrere Passantinnen und Passanten in der Innenstadt lautstark beleidigt und angepöbelt. Dabei versuchte er auch, einer bislang unbekannten Frau (vermutlich im Alter von Ende 20 bis Anfang 30) die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Die Frau befand sich in Begleitung eines Mannes, der durch das gezielte Einsetzen eines mitgeführten Regenschirms den Raubversuch abwehren konnte. Der Täter ließ daraufhin von der Frau ab und flüchtete. Zwei Zeugen konnten bereits ermittelt werden. Das Opfer selbst ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei Lingen bittet daher die betroffene Frau, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell