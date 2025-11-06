PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche im Ludwigsburger Osten

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.40 Uhr im Ludwigsburger Osten ihr Unwesen. Die Unbekannten nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Haus in der Königsberger Straße einzubrechen. Dazu schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Auch in Oßweil versuchten noch Unbekannte zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr "Auf der Schanz" in ein Wohnhaus einzubrechen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter auch hier eine Scheibe ein, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

