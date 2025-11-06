Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag den 06.11.2025 kam es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich der Daimlerstraße zur Tübinger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 28-jährige Lenker eines Mercedes Sprinters befuhr die Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Richtung B 464. Zeitgleich bog ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundais aus der Max-Eyth-Straße in die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Holzgerlingen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter frontal. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge sind auf Grund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus der Tübinger Straße in die umliegenden Straßen abgeleitet. Für die Unfallaufnahme und Verkehrslenkung waren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen, sowie eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Ludwigsburg eingesetzt.

