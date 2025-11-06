PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag den 06.11.2025 kam es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich der Daimlerstraße zur Tübinger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 28-jährige Lenker eines Mercedes Sprinters befuhr die Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen kommend in Richtung B 464. Zeitgleich bog ein 25-jähriger Fahrer eines Hyundais aus der Max-Eyth-Straße in die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Holzgerlingen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter frontal. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge sind auf Grund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr aus der Tübinger Straße in die umliegenden Straßen abgeleitet. Für die Unfallaufnahme und Verkehrslenkung waren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen, sowie eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Ludwigsburg eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:24

    POL-LB: Freudental: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (01.11.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Freudental ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses ein, das in einem Wohngebiet zwischen Pforzheimer Straße und Alleenstraße gelegen ist. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:20

    POL-LB: Böblingen: VW kippt bei Unfall um

    Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 7.20 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete. Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Tübinger Straße, als sie aus noch ungeklärten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:09

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche im Ludwigsburger Osten

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.40 Uhr im Ludwigsburger Osten ihr Unwesen. Die Unbekannten nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Haus in der Königsberger Straße einzubrechen. Dazu schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren