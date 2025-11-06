Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (01.11.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Freudental ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses ein, das in einem Wohngebiet zwischen Pforzheimer Straße und Alleenstraße gelegen ist. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des Sachschadens können derzeit genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell