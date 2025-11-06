PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (01.11.2025), 9.00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Freudental ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses ein, das in einem Wohngebiet zwischen Pforzheimer Straße und Alleenstraße gelegen ist. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des Sachschadens können derzeit genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:20

    POL-LB: Böblingen: VW kippt bei Unfall um

    Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.11.2025), gegen 7.20 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete. Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Tübinger Straße, als sie aus noch ungeklärten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:09

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche im Ludwigsburger Osten

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 17.00 Uhr und 18.40 Uhr im Ludwigsburger Osten ihr Unwesen. Die Unbekannten nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Haus in der Königsberger Straße einzubrechen. Dazu schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:09

    POL-LB: Sindelfingen: Erneuter Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr unberechtigt Zutritt in einen Außenbereich einer Schnellrestaurant-Filiale in der Böblinger Straße in Sindelfingen. Hierzu stiegen sie mutmaßlich einen über zwei Meter hohen Außenzaun des Außenlagers. Aus dem Außenlager entwendeten sie rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren