POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - VU wegen defektem Reifen

Rülzheim (ots) - Am Montag, den 28.04.2025, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Bismarckstraße. An der Einmündung zur Neuen Landstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 21-jährigen PKW-Fahrer. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 9000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr