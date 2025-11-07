Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (06.11.2025) im Osten von Oberjettingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen zwischen 17.55 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ohne Beute gemacht zu haben, ergriffen die Täter bislang unerkannt die Flucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell