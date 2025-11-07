PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstagabend (06.11.2025) zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Hauffstraße in Gronau versucht haben in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster im Untergeschoss ein. Vermutlich lösten die Täter hierbei einen Alarm aus, so dass sie sich ohne Beute davon machten. Nachdem sie alarmiert worden war, umstellte die Polizei das Gebäude zunächst und durchsuchte es anschließend. Tatverdächtige konnten keine festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:11

    POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (06.11.2025) im Osten von Oberjettingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen zwischen 17.55 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ohne Beute gemacht zu haben, ergriffen die Täter bislang unerkannt die Flucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:02

    POL-LB: Leonberg: Fußwege mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachten am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 7.00 und 22.00 Uhr mit einem schwarzen Permanentmarker an gleich mehreren Stellen in Leonberg Farbschmierereien an. Sowohl in der Bahnhofsunterführung, im Bereich der Fußgängerbrücke Schwabstraße sowie den Treppen in Richtung Scheffelstraße hinterließen die Unbekannten mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren