Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstagabend (06.11.2025) zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Hauffstraße in Gronau versucht haben in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster im Untergeschoss ein. Vermutlich lösten die Täter hierbei einen Alarm aus, so dass sie sich ohne Beute davon machten. Nachdem sie alarmiert worden war, umstellte die Polizei das Gebäude zunächst und durchsuchte es anschließend. Tatverdächtige konnten keine festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

