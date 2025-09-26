Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Zoll kontrolliert Baustelle bei Nesselwang

Etliche Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel festgestellt

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Kempten/Ostallgäu/Schwaben (ots)

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg haben kürzlich in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei Pfronten und der Polizeiinspektion Kempten eine Baustelle bei Nesselwang überprüft. Bei 20 der 21 auf der Baustelle angetroffenen Personen besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Die 20 Personen konnten keinen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen, welcher zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. 14 Arbeitnehmer wiesen sich mit ukrainischem, drei mit belarussischem und zwei mit usbekischem Reisepass aus. Ein Arbeitnehmer gab an aus Tadschikistan zu kommen.

Gegen die vier Arbeitgeber wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Gegen die Arbeitnehmer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Sie wurden zur Ausreise aufgefordert.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Beschäftigten des Zolls führen risikoorientiert sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie auf www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell