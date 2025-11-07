Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (06.11.2025), 21.00 Uhr und Freitag (07.11.2025), 8.50 Uhr in ein Jugendhaus in der Ramsbergstraße in Waldenbuch ein. Im Inneren hebelten sie einen Schrank auf, in dem sich Geldkassetten mit etwa zehn Euro Bargeld befanden, die sie entwendeten. Auch in ein verschlossenes Büro versuchten die Unbekannten einzudringen, dies misslang jedoch. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Der Polizeiposten Waldenbuch bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

