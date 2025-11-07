PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen (OT Münchingen): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (07.11.2025) gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße im Ortsteil Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Kreuzungsbereich in alle Richtungen die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch Verkehrszeichen geregelt. Die 56-jährige Fahrerin eines Fiats befuhr die Stuttgarter Straße kommend von der B10 in Fahrtrichtung Stadtmitte. Zeitgleich bog der 23-jährige Fahrzeugführer des Audis aus Münchingen-Stadtmitte kommend in die Kornwestheimer Straße in Fahrtrichtung B10 ab. Hierbei missachtete der Audi-Fahrer die Vorfahrt der Fiat-Fahrerin, wodurch der Fiat auf die Verkehrsinsel geschoben wurde und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb. Der Audi hingegen kam noch im Kreuzungsbereich zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt und nach einer ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Verkehrsreglung durch die Polizei sowie der Bergung mussten sämtliche in die Stuttgarter Straße führenden Fahrspuren für circa eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 17:55

    POL-LB: Sindelfingen: Außenspiegel gestreift und weggefahren

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker geriet am Freitagmorgen (07.11.2025) kurz vor 08:30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen auf seiner Fahrspur zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel am Peugeot eines 40-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:44

    POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Jugendhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (06.11.2025), 21.00 Uhr und Freitag (07.11.2025), 8.50 Uhr in ein Jugendhaus in der Ramsbergstraße in Waldenbuch ein. Im Inneren hebelten sie einen Schrank auf, in dem sich Geldkassetten mit etwa zehn Euro Bargeld befanden, die sie entwendeten. Auch in ein verschlossenes Büro versuchten die Unbekannten einzudringen, dies misslang jedoch. Die Höhe ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:28

    POL-LB: Steinenbronn: Brand in der Stuttgarter Straße

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und eine vermutlich leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Brandes am Freitagmorgen (07.11.2025) gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn. Gemäß den bisherigen Ermittlungen entstand in gewerblich genutzten Räumen im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand, nachdem brennende Kerzen eine Wanddekoration entzündet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren