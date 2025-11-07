Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen (OT Münchingen): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (07.11.2025) gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße im Ortsteil Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Kreuzungsbereich in alle Richtungen die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch Verkehrszeichen geregelt. Die 56-jährige Fahrerin eines Fiats befuhr die Stuttgarter Straße kommend von der B10 in Fahrtrichtung Stadtmitte. Zeitgleich bog der 23-jährige Fahrzeugführer des Audis aus Münchingen-Stadtmitte kommend in die Kornwestheimer Straße in Fahrtrichtung B10 ab. Hierbei missachtete der Audi-Fahrer die Vorfahrt der Fiat-Fahrerin, wodurch der Fiat auf die Verkehrsinsel geschoben wurde und schließlich auf der Fahrerseite liegen blieb. Der Audi hingegen kam noch im Kreuzungsbereich zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt und nach einer ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Verkehrsreglung durch die Polizei sowie der Bergung mussten sämtliche in die Stuttgarter Straße führenden Fahrspuren für circa eine Stunde gesperrt werden.

