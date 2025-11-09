Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81 Ehningen: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen sowie Kreuz-Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Fahrer eines Audi befuhr die rechte der drei Fahrspuren und musste, auf Grund des sich stauenden Verkehrs, bis zum Stillstand abbremsen. Hinter diesem fuhren eine 60-jährige Pkw-Lenkerin sowie ein 46-jähriger Fahrer, jeweils in einem Mercedes, ebenfalls auf der rechten Fahrspur. Der 46-jährige bemerkte den Bremsvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den Mercedes vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum auf den davor verkehrsbedingt wartenden Audi aufgeschoben und im Anschluss auf die mittlere Fahrspur abgewiesen. Der Fahrzeuglenker des Audi sowie die jeweiligen Insassen der beiden Mercedes wurden leicht verletzt und durch vor Ort kommende Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man von leichten Verletzungen aus. Der Fahrer des Audi begab sich im Nachgang selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 34.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurden sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

