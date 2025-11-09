PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81 Ehningen: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen sowie Kreuz-Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Fahrer eines Audi befuhr die rechte der drei Fahrspuren und musste, auf Grund des sich stauenden Verkehrs, bis zum Stillstand abbremsen. Hinter diesem fuhren eine 60-jährige Pkw-Lenkerin sowie ein 46-jähriger Fahrer, jeweils in einem Mercedes, ebenfalls auf der rechten Fahrspur. Der 46-jährige bemerkte den Bremsvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den Mercedes vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum auf den davor verkehrsbedingt wartenden Audi aufgeschoben und im Anschluss auf die mittlere Fahrspur abgewiesen. Der Fahrzeuglenker des Audi sowie die jeweiligen Insassen der beiden Mercedes wurden leicht verletzt und durch vor Ort kommende Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man von leichten Verletzungen aus. Der Fahrer des Audi begab sich im Nachgang selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 34.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurden sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 08:37

    POL-LB: Oberriexingen: Gebäudebrand einer Werkshalle

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Laserschneidemaschine geriet gegen 15:45 Uhr zunächst die Maschine selber in Brand. Im späteren Verlauf griff das Feuer auf weiteres Inventar und die Werkshalle über und konnte erst gegen 20:45 Uhr gelöscht werden. Die umliegenden Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schachschaden von ca. 1.600.000 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 19:20

    POL-LB: Korntal-Münchingen (OT Münchingen): Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagnachmittag (07.11.2025) gegen 14:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße im Ortsteil Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt war im dortigen Kreuzungsbereich in alle Richtungen die Lichtzeichenanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde zusätzlich durch ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 17:55

    POL-LB: Sindelfingen: Außenspiegel gestreift und weggefahren

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker geriet am Freitagmorgen (07.11.2025) kurz vor 08:30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen auf seiner Fahrspur zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel am Peugeot eines 40-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren