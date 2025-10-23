PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1007) 11-jähriger Elyas H. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1000 berichtet, galt der 11-Jährige seit dem Morgen des 22.10.2025 als vermisst. Zwischenzeitlich konnte er im Landkreis Erlangen-Höchstadt wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

