POL-MFR: (1007) 11-jähriger Elyas H. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Rednitzhembach (ots) - Am Mittwochabend (22.10.2025) brachen Unbekannte in ein Haus in Rednitzhembach, Gemeindeteil Igelsdorf (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Ringstraße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten ...

