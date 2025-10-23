Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1004) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Igelsdorf
Rednitzhembach (ots)
Am Mittwochabend (22.10.2025) brachen Unbekannte in ein Haus in Rednitzhembach, Gemeindeteil Igelsdorf (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Unbekannte verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Ringstraße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald / bl
