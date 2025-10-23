PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1004) Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch in Igelsdorf

Rednitzhembach (ots)

Am Mittwochabend (22.10.2025) brachen Unbekannte in ein Haus in Rednitzhembach, Gemeindeteil Igelsdorf (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Ringstraße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

