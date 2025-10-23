PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1002) 71-Jähriger aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 999 berichtet war seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) ein 71-jähriger Mann aus Erlangen vermisst. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

