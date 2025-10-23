POL-MFR: (1002) 71-Jähriger aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Seit Mittwochmorgen (22.10.2025) wird der 11-jährige Elyas H. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Junge hat in der Nacht auf Mittwoch nach einem Streit in der Familie aus eigenen Stücken sein Wohnanwesen in der Stettiner Straße verlassen. Nachdem sein Fehlen in den Morgenstunden aufgefallen war, ...

