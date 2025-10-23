PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1000) 11-jähriger Elyas H. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Mittwochmorgen (22.10.2025) wird der 11-jährige Elyas H. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Junge hat in der Nacht auf Mittwoch nach einem Streit in der Familie aus eigenen Stücken sein Wohnanwesen in der Stettiner Straße verlassen. Nachdem sein Fehlen in den Morgenstunden aufgefallen war, verständigte die Mutter des Jungen die Polizei. Bereits durchgeführte Suchmaßnahmen führten bis dato nicht zum Aufenthaltsort des Jungen.

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/092675/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:45

    POL-MFR: (999) 71-jähriger Hung T. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Erlangen (ots) - Seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) wird der 71-jährige Hung T. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Der 71-Jährige verließ am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr seine Wohnung in der Gebbertstraße und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:29

    POL-MFR: (997) Entwendeter E-Scooter geortet - Täterfestnahme

    Fürth (ots) - Am Dienstag (21.10.2025) entwendete ein 37-Jähriger einen E-Scooter in Fürth. Ein sogenannter "AirTag" führte die Polizeiinspektion Fürth zu dem E-Scooter und dem Tatverdächtigen. Zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter einen angeketteten E-Scooter an der U-Bahnanlage in der Jakobinenstraße. Der rechtmäßige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren